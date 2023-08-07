За эти сутки силы обороны отбили около 30 атак, утверждают в Генштабе.

За эти сутки россияне атаковали на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, но успеха не имели. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение суток произошло около 28 боевых столкновений", - сказано в сообщении.

По информации Генштаба, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине.

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На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.

Как отмечается, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

Враг наносил при этом артиллерийские и авиационные удары по поизициям украинских защитников и мирных населенных пукнтах, в том числе на Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра обороны Анна Маляр, в течение прошлой недели украинские военные смогли не допустить продвижения врага на нескольких направлениях Восточного фронта и уничтожить немало российской техники и военных.

Она отметила, что на протяжении всей недели Восток был эпицентром боевых действий. Там враг бросил все силы, чтобы остановить украинское контрнаступление. По словам Маляр, на направлении Малая Токмачка и Работино Запорожской области украинские защитники имели тактический успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Она констатировала увеличение количества вражеских обстрелов - их было около 9 тысяч за неделю. Враг использовал около 500 тысяч боеприпасов.

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