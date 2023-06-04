Беспилотники противника ликвидированы в двух регионах, поделились пограничники.

В ночь на воскресенье, 4 июня, украинские пограничники в нескольких областях ликвидировали иранские беспилотники-камикадзе "Шахед", которые использует РФ и называет "Герань".

Один из смертоносных дронов сбили в небе над Сумской областью, а еще один - над Черниговской, сообщила Государственная пограничная службы Украины в Telegram. По ее данным, был поражен еще один беспилотник.

"Сейчас продолжаются поиски возможного места падения третьего беспилотника, который после поражения пролетел еще несколько сотен метров", - отметили в ГПСУ.

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В ночь на 4 июня россияне ударили по украинской территории беспилотниками-камикадзе, а также ракетами. Противник запустил пять "Шахедов" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования. Защитники Украины уничтожили три беспилотника и четыре ракеты.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения уже ликвидировано 3 175 вражеских дронов оперативно-тактического уровня и 1 132 крылатые ракеты.

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