Среди фронтового "урожая" - российский склад боеприпасов и станция РЭБ.

В эти сутки украинские войска нанесли очередные успешные удары по российским позициям, уничтожив десятки единиц техники врага, склад боеприпасов и станцию РЭБ.

В частности, в течение суток украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники россиян, сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, ракетные войска ударили по двум зенитно-ракетным комплексам, 9 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы врага.

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В то же время, в Генштабе подчеркнули, что Россия и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, обстреливая как военные, так и гражданские объекты. В частности, из-за вражеских атак в течение суток есть раненые гражданские.

Так, РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Украинским военным удалось сбить 6 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

Всего россияне нанесли 15 ракетных и 44 авиационных ударов, а также совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах.

Новые потери армии РФ в Украине по состоянию на 17 сентября

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 272 тысяч 320 своих военных и более 37 тысяч единиц своей техники и разнообразного вооружения.

В частности, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 530 российских оккупантов, а также 8 танков и броневиков, 15 артсистем, 4 средства ПВО и РСЗО, 4 беспилотника и 17 единиц автомобильной и специальной техники.

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