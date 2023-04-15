Под завалами еще остаются люди, спасательные работы продолжаются.

В Славянске возросло количество раненых из-за вчерашнего обстрела России. Если раньше речь шла о 21 пострадавшем украинце, то теперь эта статистика достигает 23 человек.

Об этом сообщила в Telegram Славянская городская военная администрация со ссылкой на начальника МВА Вадима Ляха.

В частности, он отметил, что по состоянию на 18:00 насчитывается 11 погибших. В частности, сегодня спасатели достали из-под завалов многоэтажки в переулке Парковом тела еще двух жителей: 41-летнего мужчину и 65-летней женщины.

Видео дня

"Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются", - отметил глава славянской общины.

В МВА напомнили, что в Славянске действует программа помощи жителям, получившим ранения в результате обстрела. В случае, если ранение требует долгосрочного лечения или хирургического вмешательства, человек может получить 10 тыс. грн.

Единовременную материальную помощь в размере 50 тыс. грн могут получить родные славянцев, погибших в результате российских обстрелов.

Кроме того, помощь пострадавшим оказывает благотворительный фонд Acted и другие организации.

Удар войск РФ по Славянску 14 апреля

Как сообщал УНИАН, 14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Россияне выпустили по городу по меньшей мере семь ракет С-300. Шесть попали по жилому сектору, еще одна – в территорию ландшафтного парка. Враг попал в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух – произошло возгорание.

Сегодня утром, 15 апреля, руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил, что число погибших в результате удара по Славянску возросло с 8 до 9, среди которых — двухлетний ребенок. Под завалами дома оставалось пять человек. Отмечалось, что 21 человек ранен.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что количество погибших в результате обстрела Славянска в Донецкой области увеличилось до 11 человек. В результате удара повреждены 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: