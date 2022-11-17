Оккупанты ударили по логистическому объекту.

В Одессе в результате ракетного удара по логистическому объекту ранен человек.

Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий, сообщили журналистам в оперативном командовании "Юг".

"По Одесcкой области нанесен ракетный удар. Из акватории Черного моря враг произвел пуск "Калибров", а с использованием тактической авиации из двух Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования. Поражен логистический объект в областном центре. Пострадало одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 6 ракет силами ПВО были уничтожены над Черным морем.

Ракетная атака 17 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Россия атаковала газодобывающие предприятия и государственное предприятие "Южмаш" в Днепре.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщали о 5 пострадавших. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет принести украинцам только боль и страдания.

Также россияне нанесли ракетные удары по Изюмскому району Харьковской области. В ОВА сообщили, что пострадало трое работников объектов критической инфраструктуры.

Ранее начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщал, что в области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры были ранены три человека.

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