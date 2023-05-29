Он замечает, что ракеты летели по баллистической траектории.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявляет, что российские оккупанты могли применить по Киеву "Искандеры". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Воздушная тревога была объявлена и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы уже нанести первые удары. Это говорит о том, что было применено вооружение, то есть ракеты, которые летят по баллистической траектории. То есть прилетают довольно быстро. Предварительно, это были "Искандеры", - сообщил Игнат.

Он добавил, что "Искандеры" есть разных модификаций: "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а "Искандер-К" - это крылатая ракета.

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"Какой тип вооружения был применен, – дадим (информацию - УНИАН) позже, когда будут подведены итоги боевой работы", - сказал спикер.

В то же время Игнат не исключил, что могли быть применены и ракеты С-300/С-400, которые также могут лететь по баллистической траектории. Представитель также добавил, что направление атаки было с севера.

Удары по Киеве сегодня

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня российские оккупанты нанесли удары по Киеву.

По данным Киевской городской военной администрации, в разных районах Киева упали шесть обломков ракет. Информация о пострадавших уточняется.

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