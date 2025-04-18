После первого удара, когда на месте начинают работать спасатели, россияне применяют ракету с кассетным боеприпасом для еще большего поражения.

В последнее время Россия все чаще применяет тактику "двойного удара" по Украине, когда сначала запускает ракету с фугасной боевой частью, а потом - с кассетной. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Эксперт отмечает, что первой во время обстрелов баллистикой прилетает ракета с проникающей или фугасной боевой частью, или осколочно-фугасной. И в случае удара по городу проникающая боевая часть ракеты пробивает несколько этажей, взрывается и полностью или частично уничтожает здание в зависимости от величины.

А после этого с минимальным интервалом, когда на месте удара начинают работать соответствующие службы, россияне применяют ракету с кассетным боеприпасом.

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"Он уничтожает незащищенные цели. То есть рассыпается на гектарах площади и специально сделанными осколочными поражающими элементами ранит и убивает людей", - отмечает Романенко.

Он подчеркивает, что эта тактика россиян не нова - первые удары кассетными боевыми частями россияне наносили по Запорожью еще в октябре-ноябре 2022 года.

"Вот с тех пор такая тактика стала стандартной. В последнее время она участилась", - добавляет Романенко.

Россия ударила "Искандерами" по Харькову

Как сообщал УНИАН, рано утром Россия атаковала Харьков тремя баллистическими ракетами "Искандер". Одна из них взорвалась в воздухе прямо у окон жилой 16-этажки. По последним данным, количество пострадавших от сегодняшнего обстрела достигло 103. Восемь из них дети.

В начале апреля под удар попал Кривой Рог. Тогда погибло 19 человек, среди которых 9 детей.

А в Вербное воскресенье РФ нанесла жесточайший удар по центру Сум. Тогда жертвами удара россиян стали более 30 человек.

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