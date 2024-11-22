По словам канцлера ФРГ, использование Путиным ракеты средней дальности является тревожным сигналом.

Удар России по украинскому городу Днепр с использованием экспериментальной гиперзвуковой ракеты является "ужасной эскалацией" конфликта со стороны страны-агрессора. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает The Guardian.

По словам политика, использование правителем РФ Владимиром Путиным ракеты средней дальности для удара по украинской территории является тревожным сигналом.

"Развертывание нового оружия демонстрирует, насколько опасна эта война", - сказал Шольц.

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Удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой

Как сообщал УНИАН, Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон.

Впоследствии в ГУР сделали заявление о новой баллистике, которой Россия ударила по Днепру. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

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