Эксперт по ядерному оружию назвал "Орешник" "довольно забавным".

Российская ракета "Орешник" создана на основе РС-26 ("Рубеж"), которая едва обошла запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРСМД), пишет Forbes.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, "Орешник" - это вариант российской баллистической РС-26, 40-тонная твердотопливная ракета, которая охватывает две категории договоров.

"В зависимости от угла, под которым она запускается, РС-26 может преодолеть расстояние до 6000 километров. Это сделало бы ее межконтинентальной баллистической ракетой", - говорится в публикации.

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Как добавили в Forbes проблема для разработчиков РС-26 заключалась в том, что до 2019 года США и РФ были участниками ДРСМД, который запрещал испытания и развертывание таких ракет.

Несмотря на это, Россия тайно продолжала разрабатывать ракеты этой категории, что в конечном итоге побудило Соединенные Штаты выйти из Договора, Россия вскоре последовала их примеру, отметили в издании.

Эксперт по ядерному оружию из Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что "Орешник" "довольно забавный" из-за своего запутанного происхождения.

Россия ударила по Украине новой ракетой - что важно знать

Напомним, Путин заявил, что утром 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Воздушные силы ВСУ заявляли, что российские войска атаковали Днепр ракетами разных типов, в том числе межконтитентальной баллистической ракетой. Накануне в сети обсуждали угрозу удара ракетой РС-26 "Рубеж".

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