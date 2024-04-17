Россия могла потерять склад ракет и десятки военных.

В результате ночного удара по аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму оккупанты понесли очень значительные потери, как в вооружении, так и в личном составе.

Как сообщает военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на свои источники, вследствие удара уничтожен склад ракет "Циркон" и "С-300".

Кроме того, тг-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщает об очень значительных потерях среди личного состава оккупантов.

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"По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по данным источников, с Джанкойского аэродрома перебрасывают уцелевшие вертолеты и самолеты на аэродром Кировское.

Удар по Джанкою - что известно

В ночь на 17 апреля местные телеграм-каналы сообщили о взрывах на аэродроме Джанкоя в оккупированном Крыму.

На территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

В то же время, комментируя результаты удара, начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк посоветовала дождаться официальной информации от Генерального штаба.

"То, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные, такие которые уже уточнены, выверены и имеют официальное подтверждение", - сказала она.

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