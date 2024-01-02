Богдан Кротевич призвал украинцев учиться на своих ошибках.

Российская Федерация 2 января совершила очередную массированную атаку на города Украины. Майор вооруженных сил Украины и военнослужащий "Азова" Богдан Кротевич обратился к украинцам.

"К сожалению, украинцы вспоминают о единстве только под массированными обстрелами мирных городов. К счастью, Россия до сих пор не понимает этого. Поэтому мы в любом случае победим, но именно поэтому мы победим большими потерями, чем могли бы", – написал военный в соцсети Х.

По его словам, нужно учится на своих ошибках.

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Атака России на Украину 2 января 2024 года - главные новости

Россияне атаковали Украину "шахедами" и ракетами, в том числе "Кинжалами". Основной удар пришелся на Киев, где ПВО сбила более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и 10 Х-47М2 "Кинжал".

В результате ударов известно о почти сотне пострадавших в Киеве и Харькове, среди которых дети. Также несколько человек погибли.

В свою очередь издание Forbes основываясь на данные Командования Воздушных сил ВСУ подсчитало, что сегодняшняя атака обошлась Москве примерно в 620 миллионов долларов.

По предварительным данным, оккупанты применили против Украины 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. В первой волне враг атаковал "шахедами". Все 35 ударных БпЛА Shahed-136/131 уничтожены.

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