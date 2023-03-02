Подоляк подчеркнул, что вторжение должно завершиться поражением РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал самый реалистичный сценарий окончания войны, подло развязанной Россией 24 февраля 2022 года.

В эфире 1+1 он напомнил, каким видят в НАТО и в Украине развитие войны. Речь идет о трех составляющих:

Запад должен предоставить Украине те инструменты, которые нужны для определенного этапа ведения войны, и решить логистические вопросы;

эта война может закончиться лишь поражением России прежде всего на поле боя с выходом на границы 1991 года;

никто не сомневается, что Украина готова дойти до единого финала - выход на границы 1991 года со следующими юридическими последствиями для РФ.

"Единственный способ закончить войну - выход ВСУ на границы 1991 года", — подытожили у Зеленского.

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Прогнозы по завершению войны в Украине

И представители украинской власти, и западные партнеры все чаще заявляют о том, что при условии своевременных поставок необходимого вооружения Украина сможет уже в 2023 году одержать победу в полномасштабной войне с Россией.

Глава ГУР при Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - до лета 2023 года.

Зеленский во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения выразил убеждение, что Украина способна одержать победу уже в 2023 году.

В свою очередь, американский генерал Бен Годжес заявлял, что в случае, если ВСУ получат от стран-партнеров необходимое оружие, Крым можно будет освободить от оккупантов до конца лета.

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