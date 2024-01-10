РФ не хватает ресурсов и нужна заморозка фронта.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что оккупационная армия имеет те же проблемы, что и ВСУ, но умноженные на масштаб РФ и усиленные санкциями

В интервью "Українському тижню" он пояснил, что захватчики не могут сражаться за Крынки, пока атакуют Авдеевку. У врага просто нет для этого людей.

"Вся мобилизованная российская оборонка производит 20 новых танков за месяц. Еще 50 может расконсервировать со складов. Такая техника чем-то интереснее. "Семьдесят двойки" (советский танк Т-72) уже закончились. Сейчас самая ходовая модель-Т-62. Уже начали поставлять на фронт Т-55. В советском танкостроении двузначный индекс - год принятия на вооружение. То есть закончились танки 1970-х, в работе танки 1960-х, на замену приезжают танки 1950 годов. Ждем, когда появятся танки со времен Второй мировой. Кстати, пушки 1940-х уже появились", - отметил экс-военный.

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По данным независимых наблюдателей, украинские военные ежемесячно уничтожают примерно 100-150 вражеских танков

"Это данные независимых наблюдателей, к примеру, нидерландского портала Oryx. Также со спутника видно, что 40% машин из запасов на полях за Уралом уже забрали. Похожая картина и со снарядами. На складах у них 4 миллиона снарядов. Где-то 1,01 миллиона производит их промышленность за год. На август 2023 рашисты уже отстреляли 12 миллионов снарядов. При таком расходе снарядов имеющихся запасов хватит на полгода. Они это понимают. Отсюда и "танцы с бубном" перед товарищем Ынем", - пояснил Дикий.

По его словам, Россия великая только на карте, но для войны нужны ресурсы, а не километры пространства. Отсюда и мощная информационная компания о "принуждении к перемирию".

"Им нужно заморозить конфликт, чтобы нарастить запасы танков и снарядов, провести несколько волн мобилизации, собрать подразделения. Потом вернуться и нас добить. Кроме того, они надеются, что в ноябре на выборах американцы выберут Трампа, который прекратит поставки оружия Украине", - подытожил эксперт.

Война в Украине - проблемы РФ

По оценке FT, захватническая война против Украины создает для России значительные экономические проблемы - от резкого роста потребительских цен до необходимости тратить треть бюджета на финансирование агрессии.

Среди экономических проблем, с которыми сталкивается государство-агрессор – быстрый рост расходов бюджета, обесценивание рубля, усиление инфляции и острый дефицит специалистов на рынке труда.

По словам экспертов, формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области поставило в тупик российское командование. Кроме того, у оккупантов не все так радужно в районе Авдеевки, куда они перебросили немалые ресурсы.

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