Как правило, ПЖРК замаскированы либо под рефрижераторы, либо под пассажирские спальные вагоны

На балансе ВС РФ хранится два типа так называемых "ядерных" поездов, которые были созданы еще во времена Советского Союза.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в новом выпуске проекта "Аргумент".

Первый тип действительно подготовлен для нанесения ядерных ударов.

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"Существуют два типа поездов, которые относятся к системе управления ядерными силами. Первое - это железнодорожный баллистический комплекс, который состоит из 7 вагонов. Как правило, замаскированы либо под рефрижераторы, либо под пассажирские спальные вагоны.Такая дивизия в составе ВС РФ есть, она расположена в Нижнем Тагиле. У них есть депо, где размещены эти ПЖРК", - объяснил Жданов.

Минимальная дальность пуска этой ракеты составляет 5-6 тысяч км, поэтому вести ее к границам Украины абсурдно, отметил эксперт. Если Россия и захочет ударить по Украине, она это сделает и из из Тагила.

Второй тип спецпоездов - это передвижной командный пункт по управлению ядерными силами, который не несет ядерного боезаряда.

"Это бронированные вагоны. Там находится средство связи управления. В советское время командование могло ехать из Москвы за этим поездом в Екатеринбург. И в ходе движения управлять войсками и силами. В том числе и ядерными", - рассказал эксперт.

Других ядерных поездов на сегодняшний день не существует. Но их использование больше похоже на блеф, считает Жданов.

"Надо отслеживать информацию от западных партнеров. Дело в том, что все места хранения, а их около 12, на территории России верифицированы и все находятся за Уралом. Как только начнется движение какого-то ядерного боезаряда, западные разведки об этом будут знать", - добавил Жданов.

Эксперт считает совершенно реальным вариант превентивного удара США по конвою, , который будет пытаться доставить этот ядерный боезаряд: "Если Россия сможет нанести даже тактический ядерный удар, это будут серьезные имиджевые потери для США и НАТО".

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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