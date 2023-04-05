Также Андреа Калан упомянула о новом пакете военной помощи США Украине.

Представительница Госдепа Андреа Калан заявила, что переговоры Украины и России возможны только на условиях официального Киева.

"США хотят, наши партнеры НАТО хотят, чтобы Украина могла защищать свою территорию успешно. Когда Украина имеет хорошую позицию на поле боя, тогда наступит время для переговоров и Украина сможет диктовать свои условия", - отметила представительница Госдепа в интервью Суспильному.

Комментируя вопрос о поставках Украине самолетов F16 она сказала, что США с партнерами работают над тем, чтобы оказать помощь, которую "можно передать Украине сейчас, чтобы Украина могла занять хорошую, сильную позицию на поле боя".

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Также Калан упомянула о новом пакете военной помощи США Украине.

"Мы сейчас фокусируемся на том, чем можно помочь Украине сейчас. Не только защищать свою территорию, но и готовиться к контрнаступлению, чтобы Украина смогла освободить свои территории. Мы смотрим на то, что можем передать, потому что мы видим, что наверняка будет новое наступление со стороны РФ. И нужно, чтобы Украина была готова именно сейчас бороться с российской агрессией", – добавила она.

Переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 5 апреля заявил о желании организовать переговоры между Киевом и Москвой.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовало на своем сайте "мирный план" о завершении "украинского кризиса", в котором предложил сторонам свой вариант прекращения огня. Предсказуемо, он не выгоден Украине, как отметили в Офисе президента.