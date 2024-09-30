Также РФ использует "Шахеды" с терминалом спутниковой связи Starlink.

Россия продвинулась на пути производства БПЛА, пытается запускать их со Starlink на борту и наводя дроны через украинскую сеть операторов. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва Воздушных Сил ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV.

Он отметил, что Россия, с точки зрения технологического развития и возможностей к организации производства БПЛА, продвинулась вперед. По его словам, весьма вероятно, что страна-агрессор решила вопрос по выработке фюзеляжа "Шахеда", а также есть основания полагать, что даже примитивные двигатели для этих БПЛА россияне уже начали производить.

По оценкам россиян, в производство дронов было инвестировано с 2023 года от 2,5 до 3 млрд. долларов. Крамарев заявил:

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"Это бешеные суммы и все это в совокупности позволило россиянам так быстро перейти к высоким темпам производства БПЛА и поддерживать их".

При этом эксперт не исключает, что враг может наводить дроны через украинскую сеть. По его словам, поскольку россияне используют довольно массовую технологию по геопозиционированию дрона "Шахед", то они используют гражданские модели GPS, которые у нас находят почти в каждом мобильном телефоне.

"Основным способом обеспечения работы этого модуля, как и в мобильных телефонах, является, прежде всего, Интернет и соответственно они пытаются искать определенные возможности. Например, есть информация, что они используют каким-то образом карточки украинских мобильных операторов. То есть в процессе полета дрон просто ловит обычный 4G или 3G мобильный Интернет, который у нас есть, и с помощью него осуществляет геопозиционирование. По сравнению с любым военным аналогом, это, конечно, менее эффективно", - подчеркнул Крамаров.

Он отметил, что скорость, с которой движется "Шахед", и высота полета являются абсолютно рабочими для мобильных операторов, вышек. "Враг пытается, и это уже не первые попытки, использовать технологию Starlink", - сказал эксперт.

По его словам, Starlink дает лучшую скорость, более высокое качество интернет-соединения, а соответственно эта гражданская технология геопозиционирования она будет работать более точно.

"Плюс, возможно, позволяет делать определенные коррективы в траекторию полета в режиме реального времени, когда этот БПЛА используется", - сказал Крамаров.

Starlink на дронах россиян

Как сообщал УНИАН, научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко в СМИ отмечал, что недавно ВСУ сбили "Шахед" с терминалом спутниковой связи Starlink на борту. Вероятно, именно такие "Шахеды" россияне направляют в Беларусь, когда необходимые разведывательные данные уже собраны.

По его словам, дроны со Starlink сопровождают группы ударных БПЛА и обнаруживают позиции украинских систем противовоздушной обороны, а затем возвращаются в РФ, или в Беларусь.

Романенко отмечает, что раньше такой технологии у россиян не было, теперь им открылись новые возможности.

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