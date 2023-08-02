Воздушная тревога объявлена по всей границе с РФ.

Российские оккупанты подняли в небо 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, отправившихся в юго-восточном направлении. В ряде областей Украины есть угроза применения врагом тактической авиации, предупреждают Воздушные силы.

"4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, совершивших вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет 22.30", – информировало командование.

Около 21: 40 в ПС сообщили, что активность вражеской тактической авиации фиксируют на северо-восточном направлении.

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"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – подчеркнули в командовании.

По состоянию на 21:55 воздушная тревога объявлена по всей границе с РФ – Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Обновлено (22:08): В 22:02 в ВС сообщили об отбое угрозы применения тактической авиации. В Черниговской и Сумской областях отбой тревоги. Опасность сохраняется в Харьковской, Донецкой, Запорожской областях.

Угроза удара по Украине 2 августа - это надо знать

Генштаб в вечернем обращении отметил, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Днем появилась информация о том, что враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Залп "Калибров" может достигать 12 ракет.

Также сохраняется опасность применения оккупантами дронов-камикадзе. Прошлой ночью враг запустил, по словам президента Владимира Зеленского, 37 дронов. ВВС сообщили, что было уничтожено 23 ударных БпЛА.

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