Речь идет о месте дислокации стратегической авиации Ту-95МС.

Появились спутниковые снимки российской авиабазы Оленья, где базируется "анклав" российских бомбардировщиков Ту-95МС.

Самолеты, которые РФ перебазировала после ударов по аэродрому "Энгельс", враг использует для обстрелов и ракетных залпов по Украине. Соответствующее фото опубликовал американский обозреватель MT Anderson в своем Twitter.

Речь идет о месте, находящемся за Полярным кругом в 100 км от Мурманска.

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Россия передислоцировала авиацию с аэродрома "Энгельс"

Напомним, что 5 декабря в Саратовской области на аэродроме "Энгельс" прогремели мощные взрывы. Как известно, это место РФ использовала в качестве одной из главных баз для места расположения стратегической авиации.

Уже 26 декабря на аэродроме снова было шумно. Тогда российские власти заявили, что Украина пытается атаковать аэродром, используя для этоготБПЛА.

Из-за страха потерять большую часть своей авиации Минобороны РФ рассредоточило авиафлот "Энгельса" по разным базам. Тогда одним из возможных мест для дислокации Ту-95МС называли авиабазу Оленья.

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