Настоящая гарантия безопасности Украины находится в самой Украине, убежден военный.

Украина должна построить мощные Вооруженные силы, чтобы новое вторжение России стало невозможным. Об этом в интервью "Армия TV" сказал Петр "Ролло" Горбатенко, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады.

"Надо это все развивать, масштабировать и готовиться. Я не хочу снова встречать противника в Мощуне с одним АК и в плитоносце... Нужно будет построить такие Вооруженные силы, чтобы войны не было вообще... Нужно построить такие Вооруженные силы, с которыми следующая война просто будет невозможной", - подчеркнул военнослужащий.

Горбатенко добавил, что на развитие армии должны быть направлены огромные государственные ресурсы.

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"Научить, подготовить и потом проводить с этим солдатом сборы - дешевле, чем выплачивать 15 миллионов (размер денежной помощи семьям погибших бойцов - УНИАН). В любом случае", - сказал он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, как государство должно относиться к тем, кто "забил" на войну, совершив побег из страны или где-то скрываясь, "Ролло" отметил, что хотел бы, чтобы таким людям ограничили гражданские права, и чтобы эти люди имели "серые паспорта".

Перспективы мира в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Петр Павел отметил, что скептически относится к возможности быстрого достижения перемирия в Украине. Он уверен, что для этого понадобится гораздо больше раундов переговоров.

В то же время он отметил, что своими массированными дроновыми атаками Россия пытается "продавить" украинский народ и добиться того, чтобы люди в Украине потребовали от властей прекращения войны на любых условиях. Впрочем, по мнению президента Чехии, план России не сработает.

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