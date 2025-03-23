Он считает, что для достижения перемирия понадобится еще много раундов переговоров.

Президент Чехии Петр Павел скептически относится к возможности быстрого достижения перемирия в Украине и уверен, что для этого понадобится намного больше раундов переговоров. Об этом он сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини".

Как отметил Павел, на новую американскую администрацию возлагают большие надежды в вопросе прекращения войны, особенно учитывая, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что "24 часов будет достаточно для урегулирования конфликта". Однако если учитывать, что война между двумя крупными странами длится уже более трех лет, то очевидно, что ее крайне сложно будет остановить за короткое время, "особенно когда нет достаточной воли со стороны страны, которая начала эту войну – России", подчеркнул президент Чехии.

"Я считаю, что потребуется больше раундов переговоров, чтобы прийти к соглашению о прекращении огня, и еще больше, чтобы прийти к соглашению о любом мирном соглашении", - считает он.

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В то же время он указал, что своими массированными дроновыми атаками Россия пытается "продавить" украинский народ и добиться того, чтобы люди в Украине потребовали от власти прекращения войны на любых условиях.

Однако президент Чехии считает, что план России не сработает.

"Я считаю, что этого нет произойдет, потому что подобные атаки только закаляют украинский народ, а не делают его более мягкотелым и склонным к любым сомнительным соглашениям", - подчеркнул он.

Перемирие в Украине

Ранее Дональд Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной.

Bloomberg писал, что США нацелены достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной меньше чем через месяц - до Пасхи, 20 апреля. В то же время, по словам источников, сроки могут быть сдвинуты из-за большого разрыва между позициями двух сторон.

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