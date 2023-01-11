Президент подчеркнул, что Украина прекратит российскую агрессию на своей земле.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к зрителям кинопремии "Золотой глобус". Третьей мировой войны не будет, это не трилогия, подчеркнул он.

Как сообщает издание Variety, президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн. Он встречался с Зеленским в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.

"От неземного мужества молодых иранцев, которые восстают, до всегда настойчивого женского движения Афганистана. Нам четко напоминают, что свобода мечтать — это не просто человеческая роскошь, а скорее человеческая потребность, за которую нужно бороться и жертвовать. Я с гордостью представляю человека, который сегодня вечером представляет самый откровенный наконечник копья, если бы свобода мечтать была таким копьем", - сказал Пенн.

Видео дня

Впоследствии прозвучало видеообращение Зеленского к зрителям, в начале которого он напомнил о первом "Золотом глобусе" в 1944 году.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - сказал он.

Президент подчеркнул, что уже понятно, кто победит в этой войне. Отмечается, что аудитория аплодировала, когда Зеленский объявил свой прогноз о победе Украины.

"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Тех, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", - подчеркнул глава государства.

Зеленский на мировой арене

Ранее стало известно, что Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, а Путин – "неудачником года". До этого он стал человеком года по версии Financial Times. Помимо этого, Зеленского и "украинский дух" также назвали человеком года по версии журнала Time.

В конце ноября Зеленский обратился к лидерам G20 и отметил, что уже настало время, когда война России должна быть остановлена. Мы не позволим РФ наращивать свои силы, подчеркнул президент Украины.

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