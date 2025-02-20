На месте Торецка могли быть Киев, Одесса, Львов, Харьков, Винница или другие города, но украинские воины остановили россиян, говорится в сообщении.

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупационными войсками Торецк.

На опубликованном в Telegram-канале 28 ОМБр видео можно увидеть кадры мирной жизни украинского города до полномасштабного вторжения Российской Федерации. После этого появляются кадры жутких разрушений, которые нанесли захватчики:

"На площадках, где звучал детский смех - воронки от российских снарядов. Магазины, супермаркеты и шахты, где кипела жизнь, сейчас охвачены огнем постоянных боев. А дома, где ежедневно за столом собирались семьи, оккупанты превратили в руины".

Бои за Торецк

Как известно, захватнические войска Российской Федерации начали активно штурмовать Торецк и окружающие населенные пункты летом 2024 года.

В начале декабря военные сообщали, что россияне не прекращают придерживаться тактики "мясных штурмов", неся значительные потери.

В этом месяце в России заявили об оккупации города, однако аналитики проекта DeepState опровергли это. По их данным, по состоянию на 7 февраля в городе продолжались городские бои, а Силы обороны Украины продолжали оказывать сопротивление.

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