В то же время в городе до сих пор остаются гражданские, которых обеспечивают едой и водой.

Российские оккупанты уничтожают город Торецк Донецкой области, где от домов "остались только бетонные коробки". Об этом в эфире "Киев 24" сказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, говоря о ситуации на Торецком направлении, в частности, сколько процентов города контролируют украинские военнослужащие.

Она подчеркнула, что говорить о каких-то процентах в городе, в котором ведутся активные боевые действия, очень сложно, ведь линия соприкосновения постоянно передвигается.

"Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50, или еще как-то, - очень-очень трудно. И пожалуй, даже немного некорректно", - сказала Бобовникова.

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Относительно боев в городе, пресс-секретарь отметила, что "враг стирает с лица земли город Торецк":

"Если вы видели кадры, как выглядит Торецк, - это очень страшно. Там все дома сгорели. Остались только бетонные коробки. И таким образом враг пытается захватить этот город, стирая с лица земли: артиллерией, авиацией, дронами".

Впоследствии, добавила Бобовникова, враг заходит уже на выжженную землю малыми штурмовыми группами, пытаясь "закрепиться там, где уже фактически ничего нет".

Кроме того, говоря о гуманитарной ситуации в городе, пресс-секретарь отметила, что глава городской военной администрации Торецка сообщил, что гражданские, которые остаются в городе, обеспечены продуктами питания длительного хранения и питьевой водой.

"Однако, ситуация сама в городе чрезвычайно страшная. Ведутся активные бои, активные обстрелы. Поэтому каждому гражданскому лицу нужно очень хорошо подумать, оставаться ли в этом городе. И лучше всего - просто эвакуироваться", - подчеркнула она.

Ситуация в Торецке - последние данные

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Торецк, и высказал мнение, что битва за город может затянуться на месяцы.

По его словам, в Торецке еще есть уцелевшие здания, а бои в застройке могут длиться месяцами. Гетман отметил, что городские бои могут вестись на трех уровнях - на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях.

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