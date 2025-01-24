Выход украинских военных из Торецка уже идет в днях, - эксперт

Потеря украинскими защитниками Великой Новоселки - это уже почти свершившийся факт.

Город Торецк в Донецкой области уже почти полностью оккупирован российскими захватчиками и выход украинских военных оттуда уже высчитываются в днях.

Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

"Торецк мы теряем. К сожалению, из плохих новостей. Не могу сказать, сколько там осталось дней. Я думаю, что уже в днях идет счет на выход наших военных, последних подразделений из города Торецк. Город Торецк почти уже потерян", - убежден Ступак.

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Он пояснил, что потеря Торецка будет означать то, что россияне дальше будут наступать на город Константиновка.

"Часов Яр еще может побороться. Наши военные за него борются. Там немного ситуация лучше, чем с Торецком, но не намного. Если не ошибаюсь, на 65-70% он захвачен", - сказал Ступак.

Вместе с тем, как отметил военный эксперт, российские захватнические войска подошли к дороге, которая соединяет Покровск и Константиновку. "Буквально там остался километр. Километр - это уже зона прямой видимости, можно расстреливать. Они это делают. Всю технику, которая там перемещается, военная, грузовая, гражданская, медицинские борта - все оно уничтожается, беспилотники летают", - сказал Ступак.

Он добавил, что в Покровске уже почти не осталось людей.

"Я предполагаю, что Покровск - это, конечно, на горизонте, это несколько месяцев, чтобы обойти его. Уже идет дискуссия, будет ли Российская Федерация обходить его по Днепропетровской области, потому что там осталось тоже всего ничего, и даже если они немного для охвата Покровска обойдут по Днепропетровской области - я говорю огородами, и оставят за собой эту территорию - то для нас это будет ментально и медийно, не говорю проигрыш, но определенный удар", - отметил Ступак.

Также аналитик напомнил, что Константиновка - это часть Краматорско-Славянской агломерации. После Покровска, Часового Яра следующей целью россиян именно будет наступление в сторону Краматорска.

"Потеря Большой Новоселки - это уже почти свершившийся факт. Там уже немного осталось. Это та территория, которая была освобождена в 2022 году. К сожалению, мы ее теряем", - сообщил аналитик.

Кроме того, он обратил внимание на Купянское направление на Харьковщине.

"Купянск - Российская Федерация имеет там продвижение. Создала плацдарм на другом берегу реки Оскол. К сожалению. Мы открываем карту DeepState и видим, как вырисовываются те клещи... Даже не вырисовываются, их уже видно очень хорошо, как Российская Федерация будет пытаться взять Купянск в клещи, и захватить этот тоже действительно большой логистический хаб Купянск-Узловой", - сказал Ступак.

В то же время, эксперт задает риторический вопрос, насколько РФ сможет растянуть свои ресурсы от Донецкой области.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 17 января офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины с позывным "Скромный" рассказал, что более половины города Торецк (Донецкая область) не контролируется Силами обороны Украины.

По данным мониторингового проекта DeepState, оккупанты продвинулись возле Великой Новоселки, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки Донецкой области, Макеевки на Луганщине, Табаевки и Западного в Харьковской области.

Силы обороны Украины имеют планы, как не допустить окружения врагом Великой Новоселки.

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