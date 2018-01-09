Британские инструкторы начали новый этап подготовки украинских военных

Британские инструкторы, которые в рамках учебно-тренировочной операции «Орбитал» готовят военных Вооруженных сил Украины, начали очередной этап подготовки украинских военных правоохранителей.

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Как говорится на сайте Министерства обороны Украины, в течение 2 недель на базе Учебного центра Военной службы правопорядка в ВСУ инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 слушателей, совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонительных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам.

Как рассказал начальник Учебного центра майор Олег Керницкий, открытие очередного этапа обучения свидетельствует о необратимости реформ в оборонной сфере Украины и приближении ВСУ к европейским стандартам.

"Наши военнослужащие получили большой опыт осуществления профессиональной деятельности в районе проведения антитеррористической операции, и убежден, что у них есть чем поделиться с нашими международными партнерами", - сообщил Керницкий.

Отмечается, что иностранные инструкторы сотрудничают с оборонным ведомством в рамках операции «Орбитал» и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов приняло решение о начале работы тренировочной группы британских инструкторов (операция Orbital) и направлении военного персонала в Украину для оказания помощи в развитии способностей ВСУ.

По состоянию на сентябрь 2017 года при участии британских инструкторов подготовлено более 5,5 тыс. украинских военнослужащих.