Они пытались завербовать украинских военнопленных.

Даже неглупые военнослужащие РФ рассказывают о "развале Европы и Запада".

Об этом в интервью Натальи Мосейчук рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", который вернулся из российского плена.

По его словам, среди представителей Главного разведывательного управления были люди, которые имели понятие об офицерской чести.

"Но не все, конечно. И когда мы с ними воевали, мы много врагов уничтожили. Договоренности проходили по приказу через наше Главное управление, Генштаб и с той стороны был представитель ГРУ, который напрямую руководствовался указаниями президента РФ", - рассказал Кротевич.

Он добавил, что в Еленовке с представителями ГРУ можно было общаться на военные темы, однако затем руководить пленом начало ФСБ. Тогда уже были "другие вопросы, весьма далекие от военных".

"Я понимаю, что это один из методов вербовки, но они тогда говорили: "Пацаны, классно с вами воевать, вот вы такие крутые, надеюсь, что увидимся на соседних фронтах", - рассказал он.

"Тавр" говорит, что россияне мечтали о предстоящем "развале Европы и Запада".

"Эти люди имеют какую-то честь, но пропаганда на них так работает, что они ненавидят Америку, ненавидят Европу, а Украину считают как "братца, который попутал".

"Сейчас мы его приведем в чувство и вместе пойдем воевать против Европы", - объяснил он логику оккупантов.

Большой обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 своих защитников.

Среди них - 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников, а также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега будут находиться в Турции до конца войны.

В октябре в Украину вернули из российского плена 108 женщин. Среди них были женщины, попавшие в плен еще до полномасштабного вторжения РФ.

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