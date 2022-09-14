За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорный, Майорськ, Одрадивка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Отмечается, что противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержания захваченных территорий и срыва активных действий украинской армии на отдельных направлениях.

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Враг продолжает обстреливать позиции украинских подразделений вдоль линии соприкосновения, пытается перегруппировать свои войска на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

"Противник не прекратил ударов по домам мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных, ракетных ударов и обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов", - говорится в сводке.

Также отмечается, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных, 33 авиационных удара и 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорный, Майорськ, Одрадивка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка", - добавили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные ударили по девяти пунктам управления бригадного и батальонного уровней, а также по местам сосредоточения живой силы и техники врага. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

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