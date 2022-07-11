В итоге "трофейный" автомобиль достался "главе полиции".

Российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области. Позже россияне делят украденное между собой.

Об этом свидетельствует новое перехват СБУ.

Военнослужащие РФ и работники ФСБ конкурируют между собой даже за краденый автомобиль. Как рассказал в перехваченном телефонном разговоре один из захватчиков, в итоге "трофей" достался новому "главе полиции" в одном из населенных пунктов региона.

"Нашли машину угнанную! А что в результате? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вши же, бл*дь! "Это мы спиз*или ее!" И ты ничего не сделаешь им... Она для человека, которого завтра начальником полиции будут ставить ... А какого х*я ты на сп*зженой тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*д?"– жалуется один из оккупантов.

Его командир советует смириться с ситуацией: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!".

В одном из недавних перехватов СБУ говорится, что оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. А в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.

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