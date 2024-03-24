Главнокомандующий ВСУ опубликовал информацию в своем блоге.

Главнокомандующий ВСУ, военачальник Александр Сырский выложил эпичный ролик, продемонстрировав нации, как "больно" оккупантам ведется на фронте в Украине.

На видео - уничтожение вражеской техники и вооружения. Сырский говорит, что врагу нет покоя ни днем, ни ночью. ВСУ последовательно работают над тем, чтобы так продолжалось и дальше.

"Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения. Ни днем, ни ночью наши воины не дают противнику передышки и срывают планы оккупантов", - прокомментировал он.

Смотри ролик утренней "бавовны" от Главнокомандующего ВСУ:

Сырский посетил Авдеевское направление - главное

15 марта Главнокомандующий армии Сырский посетил Авдеевское направление - как известно, за ним последние месяцы внимательно следит вся нация из-за обострения на фронте.

По итогам поездки, Сирский объявил, что Россия там сосредоточила основные усилия - пытается прорвать оборону ВСУ в полосах трех бригад. Враг чуть ли не ежедневно бросает в новые штурмы людей и технику в пешем порядке, уточнил генерал. Он рассказал конкретные детали о наступательных действиях России возле Авдеевки.

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