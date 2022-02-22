Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. В результате обстрела двое украинских военных получили несовместимые с жизнью осколочные ранения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Шестеро получили боевые травмы.
В течение минувших суток, 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 84 нарушения, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Чермалык – из минометов калибра 82 мм.
Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Новоселовку вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
Опытное – из минометов калибра 120 мм.
Широкино – из минометов калибра 120 мм.
Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
Шумы – из минометов калибра 82 мм.
Южное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Невельское – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.
Также, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Ситуация на Донбассе по состоянию на 7: 00 22 февраля
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли Счастье – из станковых автоматических гранатометов. Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.