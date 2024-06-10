В частности, эти самолеты применялись считанные разы, потому что россияне не хотели рисковать, чтобы украинцы не сбивали эти самолеты в небе.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, как часто российские захватчики привлекают к войне новейшие самолеты Су-57.

"Это применение было не частым. Мы фиксировали в воздушном пространстве вблизи границ с Украиной нахождение именно самолета Су-57, но они понимали, насколько дорогим является этот самолет, дорогой игрушкой, и понимали, насколько опасно подходить этим самолетом к нашим границам, поскольку, конечно, что потеря такого мощного самолета - это, прежде всего, имиджевые и репутационные потери", - сказал в эфире информационного марафона представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш.

По его словам, самолет Су-57 был замечен ранее в акватории Черного моря и на других границах. В то же время, часто этот самолет россияне не применяли, как это они делают с Су-34 или Су-35.

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"За весь период полномасштабного вторжения - это буквально считанные разы. Преимущественно мы видели его на достаточно серьезном удалении от линии соприкосновения, и видели несколько раз, когда он, все же, применял свои управляемые авиационные ракеты, однако, о системности, постоянном применении, близком подходе к линии государственной границы или непосредственно к линии соприкосновения - не приходилось говорить. Россияне понимают, что этот самолет стоит миллиарды долларов. Конечно, использовать его и подвергать опасности они не хотели", - подчеркнул спикер.

Отдельно он добавил, что ракеты Х-69, которые может запускать самолет Су-57, являются достаточно приближенной версией к ракетам Х-59, которые также запускаются с Су-34 или Су-35 для ударов по критической и энергетической инфраструктуре Украины.

"В России находится очень много различных самолетов. Это до полутора тысяч самолетов, которые выполняют различные боевые задачи", - сказал Евлаш.

Он добавил, что уничтожение одного или двух самолетов Су-57 является мощным результатом, но в России остается серьезный авиапарк, который может создавать угрозу, в том числе по применению управляемых авиационных бомб.

"Конечно, нам надо и дальше работать и уничтожать российскую авиацию в небе, и непосредственно другие типы, которые наносят поражение по нашим объектам критической и энергетической инфраструктуры", - сказал Евлаш.

Уничтожение Су-57

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что впервые был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57. В частности, самолет был поражен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что первое в истории уничтожение украинскими военными современного истребителя России Су-57 свидетельствует о том, что недосягаемых целей для ВСУ не существует. Аналитик подчеркивает, что для россиян случившееся - репутационный позор, сравнимый с уничтожением таких самолетов, как А-50 или Ту-95МС.

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