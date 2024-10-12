Также сообщается и об уничтожении экипажа самолета.

Российская армия, вероятно, могла потерять истребитель Су-34. Об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber.

В сообщении не предоставили подробностей об уничтожении самолета, а лишь написали:

"Земля небом, братья...".

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В то же время украинский волонтер и народный депутат Юрий Мысягин сообщил, что в результате потери Су-34 погиб также экипаж оккупантов.

Уничтожение российских самолетов на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 сентября украинские разведчики во время операции в акватории Черного моря сбили российский боевой самолет Су-30СМ. Истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Также в конце августа ВСУ сбили российский Су-25 из ПЗРК. По словам военных, Су-25 представляют значительную угрозу для пехоты на фронте, ведь являются носителем большого количества вооружения.

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