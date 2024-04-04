Военный эксперт Олег Катков отметил, что несмотря на потери, России удалось восстановить количество Су-34 и Су-35.

Несмотря на потери, россияне смогли оставить количество своих бомбардировщиков Су-34 и Су-35 на уровне 2021 года. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

Таким образом он отреагировал на заявление украинской разведки относительно того, сколько бомбардировщиков имеет на вооружении РФ.

"Эти цифры говорят о том, что враг в этих самолетах восстановил те потери, которые были нанесены Су-34, в количестве чуть более сотни единиц. Относительно Су-35 такое же количество", - отметил Катков.

Видео дня

Также ссылаясь на авторитетный источник The Military Balance военный эксперт отметил, что актуальная цифра аналогична количеству в 2021 году.

"В этом случае важно лишь констатировать, что, несмотря на те потери, которые были нанесены в этих самолетах Российская Федерация и ее военно-промышленный комплекс смог держать такое количество даже на том же уровне. То есть ничего нового не будет, ничего лучшего, ничего худшего, если не считать, конечно, расширения номенклатуры боеприпасов, которые используют так называемые воздушно-космические силы Российской Федерации. Речь идет о комплекте МПК (модуль планирования и коррекции - УНИАН), что позволяет использовать авиацию без захода в зону действия всех зенитно-ракетных комплексов, кроме Patriot фактически", - подчеркнул Катков.

Что этому предшествовало

Ранее в разведке назвали цифры по количеству бомбардировщиков Су-34 и Су-35, которые на вооружении имеет РФ. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что по состоянию на март в России было примерно 100 истребителей Су-35 и более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что российские Су-35 и Су-34 запускают по Украине обновленные авиабомбы. По его словам, авиабомбы являются более мощными, чем ракеты.

"Например, для уничтожения моста иногда ракеты недостаточно, а бомба может нести в себе значительно больше заряда, она более мощная. Это фугасная авиационная бомба массой в 250 килограммов. К ней были приделаны определенные средства управления, которые ее сделали в определенном смысле ракетой. Там была целая система для того, чтобы эта бомба могла преодолеть больший маршрут, чем обычная. Конечно, они испытывают и такие пути ведения войны", - объяснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: