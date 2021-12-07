На передовых позициях противник увеличил количество снайперов.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупационные войска стягивают дополнительную артиллерию и танки к линии соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ в Facebook.

"Россия продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии соприкосновения на отдельных направлениях дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.

"Со снайперами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, которые не привлечены к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ", - добавили в ГУР.

Возможная новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Антонина Доломанжи