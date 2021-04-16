Оккупанты перебросили военных якобы для «учений».

Россия перебросила в оккупированный Крым подразделения 58-й армии Южного военного округа, которая участвовала в войне на Донбассе в 2014 году.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что военные отработали ряд учебно-боевых задач на полигоне Опук в Крыму.

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"Офицеры на пункте боевого управления продемонстрировали способность решения задач указанными подразделениями в составе тактических групп в ходе двустороннего тактического учения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Пункты постоянной дислокации частей и подразделений 58-й армии размещены на территории Осетии и Владикавказе.

Армия воевала во Второй российско-чеченской войне 1999-2000 годов и причастна к убийствам чеченских заложников в Бесламе.

В 2008 году военные участвовали в войне против Грузии в Осетии, а в 2014 году воевали на Донбассе.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Яна Ставская