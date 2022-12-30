Во время очередной массированной атаки РФ 29 декабря одна из ракет упала на территории Беларуси. Речь идет об обломках от зенитной управляемой ракеты комплекса С-300, которые были найдены вблизи села Горбаха в Брестской области РБ. Судя по тому, что эта ракета упала, а рядом с ней нет ни одной воронки, вероятнее всего, что это как раз ракета для зенитного комплекса ПВО, которая летела на перехват российской ракеты. Ведь, если С-300 не сбивает вражескую ракету, то боеприпас самоликвидируется в воздухе, детонацию на земле это за собой не влечет.

Конечно, Лукашенко может медийно использовать этот инцидент, хотя в результате никто не пострадал

Как это могло произойти? Вполне вероятно, что ракета ПВО не сбила российскую ракету, ее боевая часть самоуничтожилась, а обломки упали на территории Беларуси. Также нельзя исключать, что российская ракета пересекла воздушное пространство Беларуси и заходила на территорию Украины оттуда.

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В Министерстве обороны Украины очень точно подчеркнули, что этот инцидент мог быть результатом провокации РФ. Ведь враг мог сознательно проложить такой маршрут для своей ракеты, чтобы спровоцировать ее перехват именно в воздушном пространстве Беларуси. Кроме того, в МОУ заявили о готовности к участию в расследовании инцидента.

Падение ракеты в Беларуси уже вызвало изрядную активность в Кремле. А вот у Лукашенко сначала сообщили, что ПВО Беларуси, якобы, сбила ракету Украины, а затем озвучили, что рассматривают несколько версий появления обломков. Правда, каждая из них больше похожа на пропаганду. Мол, или у Украины неисправные ракеты, или необученные военные, или это вообще "намеренная провокация".

Лукашенко продолжает играть роль, в которой он, с одной стороны, вроде бы, готовится к войне, а с другой, совсем этого не хочет

Однако, все эти версии – демонстрация отсутствия желания прямо обвинить Украину. Для этого достаточно было бы одной. Зато в Беларуси озвучили несколько сценариев, а затем выдержали определенную паузу и вручили послу Украины ноту протеста.

Конечно, Лукашенко может медийно использовать этот инцидент, хотя в результате никто не пострадал. Мол, он предупреждал о вероятность украинских провокаций, однако "беларусы все равно не будут ввязываться в войну". Но использовать падение ракеты как повод для эскалации или для того, чтобы мотивировать какие-то наступательные действия, Лукашенко не будет. То есть наличие нескольких версий падения ракеты нужно ему для того, чтобы, во-первых, задобрить российскую и беларусскую пропаганду. Ведь, если Лукашенко все же придется мотивировать, для чего ему вступать в войну с Украиной, можно будет заполучить эту историю. Но, во-вторых, были названы и другие версии, мол, инцидент можно объяснить и он не может привести к втягиванию Беларуси в войну.

Простыми словами, Лукашенко продолжает играть роль, в которой он, с одной стороны, вроде бы, готовится к войне, а с другой, совсем этого не хочет.

Более того, власти Беларуси зацепились за этот случай лишь потому, что он стал широко известным. Ведь похожие инциденты в течение последних десяти месяцев на территории Беларуси уже были. В частности, о таких сообщала мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Например, 7 апреля в Брестской области упала тактическая противокорабельная ракета Х35УЕ, которая могла отвалиться от истребителя во время взлета с аэродрома в Барановичах. В Добрушском районе как-то упал вертолет, а под Лунинцем разбился российский Су-34…

Поэтому, на самом деле на территории Беларуси уже давно падают обломки оружия. Но не украинского, а русского.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований