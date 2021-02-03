Дмитрий Власенко погиб в результате снайперского выстрела.

Вчера, 2 февраля, вблизи с. Шумы вражеский снайпер смертельно ранил украинского воина - старшего матроса Дмитрия Власенко.

Об этом в Facebook сообщает "503 отдельный батальон морской пехоты".

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"Собратья и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть - ранение оказалось несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в 503-м батальоне более трех лет и "навсегда остался в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо".

У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители.

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Автор: Екатерина Лиманская