Вчера, 2 февраля, вблизи с. Шумы вражеский снайпер смертельно ранил украинского воина - старшего матроса Дмитрия Власенко.
Об этом в Facebook сообщает "503 отдельный батальон морской пехоты".
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"Собратья и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть - ранение оказалось несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, что старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в 503-м батальоне более трех лет и "навсегда остался в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо".
У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители.
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