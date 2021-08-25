В зоне проведения Операции объединенных сил 24 августа, на День Независимости Украины, погиб украинский военный Александр Аксенов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Бориспольский городской голова Владимир Борисенко.
"Печальное известие с Востока ... в зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость достигается... к сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою!" - написал он.
Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, один украинский военный погиб, а еще двое получили ранения. Боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
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