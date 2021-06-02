Сутки для ВСУ прошли без потерь.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили установленное перемирие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

Трижды враг открывал огонь возле Новгородского, по разу - возле Катериновки и Песок. Применялись 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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По состоянию на утро среды нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможен блицкриг со стороны Российской Федерации до границ Донецкой и Луганской областей и попытку "прорубить" сухопутный коридор в Крым.

До этого стало известно, что бывший главарь "ДНР" собрался в Госдуму.

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Автор: Юрий Годован