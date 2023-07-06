Багги - это быстрые, маневренные, простые и надежные авто, и они прекрасно зарекомендовали себя в составе малых групп украинских бойцов.

К украинским бойцам на передовую отправились еще 12 автомобилей-багги, которые пользуются большой популярностью.

Металлопродукцию для изготовления двенадцати машин передал Метинвест-СМЦ, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт", которую учредил бизнесмен Ринат Ахметов, передает пресс-служба компании.

Багги - это быстрые, маневренные, простые и надежные авто, и они прекрасно зарекомендовали себя в составе малых групп наших бойцов. Благодаря простой конструкции и высокой проходимости, они легко перемещаются по бездорожью и отлично подходят для быстрых рейдов в тыл врага и разведки. В зависимости от модели, багги могут комплектоваться различными видами вооружения, в частности пулеметами или гранатометами, а их экипаж обычно состоит из 2-3 бойцов.

Видео дня

"Конкурентным преимуществом во время войны является эффективная техника. Осознавая потребность ВСУ в быстрых и практичных авто, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" компания поддержала производство багги для воинов. Мобильные автомобили имеют простую конструкцию, легко ремонтируются, а, значит, смогут прослужить дольше и эффективно работать на победу Украины", - отметил генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

Сотрудничество Метинвест-СМЦ и Оперативного командования "Юг" по производству багги началось в марте 2023 года. Тогда по запросу военных компания передала 3,8 тонны проката для первых 10 автомобилей. Недавно из металлопродукции изготовили еще 12 багги. Среди прочих, в Украине разработаны следующие модели багги: Пегас 1,2; FANTOM; Призрак; Багги МС; Легкий автомобиль высокой проходимости ("Азов"); Мамай; "Ярик" (VOLS).

Также группа Метинвест оборудует военные машины, требующие дополнительной защиты экипажа, специальными бронебойными щитами из утолщенной стали. Такие щиты производят на предприятиях компании: 120 авто уже получили свои щиты, еще 80 - получат их в ближайшее время.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 165 тысяч бронежилетов, 1,4 тысячи дронов - такого количества беспилотников не поставляет в армию ни один частный бизнес, а также 2,4 тысяч дальномеров, тепловизоров и биноклей. Кроме того, компании поставили бойцам более 4 тысяч буржуек и почти 1000 авто. А для заправки авто и техники компании поставили 1,4 млн литров топлива. Всего же помощь Рината Ахметова Украине и украинцам достигла 5,5 млрд грн.