Украинские воины на Донбассе результативнее работают дронами, поделился представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила.

Возле города Часов Яр Донецкой области в течение суток российские захватчики в среднем за пять-шесть штурмов малыми пехотными группами (от трех до шести человек) могут терять от 30 до 50 человек ранеными и ликвидированными.

О потерях врага рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Громадського радіо".

"Эта цифра не точная, однако может показать среднестатистическую ситуацию потерь россиян в районе Часового Яра", - добавил собеседник.

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По его словам, противник по-прежнему в большом количестве получает беспилотники, однако сейчас наши воины дронами работают результативнее:

"Есть вопросы к качеству их дронов и к пилотам, которые ими пользуются. Однако россияне имеют на месте и профессиональных специалистов, которые могут исправить в БПЛА то, что нужно".

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на Донбассе, захватили ряд населенных пунктов и несут огромные потери. Общие потери РФ на 15 октября 2024 года в Украине составляют примерно 671 400 противников.

15 октября аналитики DeepState сообщили, что противникам удалось продвинуться возле нескольких населенных пунктов, в том числе в районе Водяного и Торецка, которые находятся в Донецкой области.

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