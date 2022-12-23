Окончательное решение еще не принято.

В США думают над тем, обучать ли украинских военных пользованию ЗРК Patriot на своей территории, или же отправить комплекс в "третьи страны".

Как пишет Politico со ссылкой на источники, окончательное решение еще не принято. Но если бойцов ВСУ действительно отправят на военные базы в Америке, это будет первым случаем тренировок украинцев на территории США.

С 24 февраля украинских военных обучали в Восточной Европе, Германии и Британии.

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По словам одного из источников, обучение имеет смысл проводить в Форт-Силле, штат Оклахома. Там есть большинство инструкторов и сложное оборудование.

Провести обучение в Европе тоже можно, но это будет сложнее с материально-технической точки зрения.

Patriot для Украины

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине одной батареи ЗРК Patriot.

Украинских военных будут учить пользованию ЗРК в третьих странах, это может занять "определенное время". Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным под силу за несколько месяцев освоить американские системы ПВО Patriot.

Украина призвала партнеров передать американские комплексы еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, однако Запад опасался эскалации.

Осенью польские власти на высшем уровне подняли вопрос передачи Patriot для Украины, когда Германия предложила эти ЗРК самой Варшаве.

Тогда Берлин отвечал эти комплексы являются системой ПВО НАТО, следовательно передачу должны согласовывать все страны Североатлантического альянса.

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