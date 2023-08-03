Они используют тактику "мясных" штурмов, отправляя за раз до 300 военных.

Боец "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов "Лютый" заявил, что российские оккупационные войска пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, где недавно их выбили с позиций.

"Продолжаются тяжелые штурмовые действия со стороны врага. С юга и севера от Авдеевки враг пытается окружить город. Перерезать единственную дорогу, которая ведет к городу. Противник применяет авиацию, авиаудары происходят ежедневно. Чрезвычайно мощно захватчики бьют по Авдеевскому коксохимическому заводу, пытаясь сравнять его с землей. Сильно бьют по Авдеевской РЭС зоне", - рассказал он в эфире телеканала"Эспрессо".

По словам Морозова, захватчики применяют авиаудары по хутору Ласточкино, который расположен к югу от Авдеевки.

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"Захватив Ласточкино они могут выйти на дорогу в Авдеевку и перерезать ее. Также враг пытается зайти с севера через Степное на Бердиче. Перерезав дорогу они могут сказать, что Авдеевка окружена. Атаки со стороны врага бывают разной интенсивности. В этих атаках может быть привлечено от 15 российских солдат и до "мясных" штурмов, в которых участвует до 300 бойцов и 20 единиц техники", - добавил боец.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, воины одного из подразделений бригады оперативного назначения Нацгвардии продвинулись на около 650 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже.

Кроме того, ВСУ продолжили наступательные действия возле Бахмута и продвинулись в этом районе.

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