Подбиты, в частности, 33 вражеские артсистемы, поделился Генштаб ВСУ.

Потери России в войне против Украины мощно обновлены - еще более 1,3 тыс. российских оккупантов "списаны".

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 654 тыс. 430 (+1 тыс. 370 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности, 8 тыс. 883 (+9) единицы танков, 17 тыс. 547 (+44) боевых бронированных машин, 18 тыс. 855 (+33) артиллерийских систем и 1 тыс. 204 реактивных систем залпового огня.

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Также в этом перечне 963 средства противовоздушной обороны, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 тыс. 322 (+98) беспилотники оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 613 (+3) крылатых ракет.

Кроме того, речь идет о 28 единицах кораблей/катеров, одной подводной лодке, 25 тыс. 621 (+73) единице автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 314 (+1) единиц спецтехники. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война в Украине продолжается - важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне до сих пор не мобилизовали все возможности для остановки продвижения Вооруженных сил Украины в Курской области.

В то же время, по его словам, операция в регионе уже повлияла и дальше будет влиять на всю линию фронта. Свитан отмечает, что если россияне не решат перебрасывать дополнительные силы с украинского фронта на Курщину, то будет выполнена еще одна боевая задача - ВСУ переправятся на левый берег Сейма.

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