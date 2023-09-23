Одесские гвардейцы удачно отработали по наблюдательному комплексу оккупантов, который украинцы называют "глазом Мордора", сообщила пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
"Одесские гвардейцы обнаружили наблюдательный комплекс "Муром-М", установленный оккупационными войсками РФ для большей производительности на башне. С помощью дрона-камикадзе "глаза" врага уничтожены", - рассказали в пресс-службе.
Гвардейцы также обнародовали соответствующее видео, уточнив, что на нем - ювелирная работа украинских бойцов.
Отмечается, что это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" уничтоженный бойцами 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины за два месяца.
Муром-М - что надо знать о гадавшем комплексе наблюдения
"Муром-М" – комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет оккупантам рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.
За последние месяцы украинские защитники уничтожили немало такой техники врага. В начале августа на Херсонщине одесские гвардейцы уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М", который оккупанты разместили на мосту через реку Конку. Еще один "глаз Мордора" силы обороны уничтожили на юге Украины в начале сентября.