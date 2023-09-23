Техника уничтожена с помощью дрона-камикадзе.

Одесские гвардейцы удачно отработали по наблюдательному комплексу оккупантов, который украинцы называют "глазом Мордора", сообщила пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

"Одесские гвардейцы обнаружили наблюдательный комплекс "Муром-М", установленный оккупационными войсками РФ для большей производительности на башне. С помощью дрона-камикадзе "глаза" врага уничтожены", - рассказали в пресс-службе.

Гвардейцы также обнародовали соответствующее видео, уточнив, что на нем - ювелирная работа украинских бойцов.

Отмечается, что это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" уничтоженный бойцами 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины за два месяца.

Муром-М - что надо знать о гадавшем комплексе наблюдения

"Муром-М" – комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет оккупантам рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

За последние месяцы украинские защитники уничтожили немало такой техники врага. В начале августа на Херсонщине одесские гвардейцы уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М", который оккупанты разместили на мосту через реку Конку. Еще один "глаз Мордора" силы обороны уничтожили на юге Украины в начале сентября.

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