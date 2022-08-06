В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носители крылатых ракет морского базирования", - говорится в сообщении.

Тем временем на Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов и задаче максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг осуществлял обстрелы из танков и различных типов артиллерии в районах населенных пунктов лиманы, Прибужское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Квитневе, Кавказ, Белый Колодец, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаевка. Нанес авиационные удары в районе Андреевки, а также Балки Хуторской и урочища Плотницкого.

Разведывательные действия вражеских БПЛА зафиксированы неподалеку Белого колодца, нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

Война в Украине: актуальные данные

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали на юге Украины еще 79 российских оккупантов и уничтожили большое количество техники.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" за 5 августа.

Отмечается, что ВСУ в пятницу нанесли 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорных пунктах и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах. Также свои огневые задачи выполняли ракетно-артиллерийские подразделения.

В ОК "Юг" также добавили, что сейчас в Черном море 9 вражеских боевых кораблей и катеров маневрируют вблизи крымского побережья, остальные укрываются в пунктах базирования.

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