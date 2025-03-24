За более чем два года Британия подготовила 52 тыс. украинских военных.

В Великобритании обучение украинских военных проходят под контролем иностранных инструкторов. Перед практическими занятиями в "полях" военные учат теорию на базе программы подготовки украинских бойцов Интерфлекс по стандартам британской армии.

За более чем два года Британия подготовила 52 тыс. украинских военных. Среди них менее 1% прибегли к СОЧ во время обучения, сказал командующий Интерфлексом полковник Бордман в интервью Украинской правде.

Он уточнил, что за весь 2024 год в Великобритании было только двое украинских СОЧников, а с начала этого года уже 12.

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Что такое Интерфлекс

Программа Интерфлекс имеет следующие ключевые направления - базовая подготовка для новобранцев, обучение инструкторов и курсы лидерства для командиров низшего офицерского звена. В Украине на обучение по программе набирают 60% новичков, 30% офицеров и 10% инструкторов. Обучение проводятся на специальных военных базах Великобритании, таких как военная база в Лидс-Моор.

Обучение украинских военных в Великобритании

Обучение украинских военных в Великобритании началось после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, в Британии планировали, что за 2022 год обучение пройдут почти 10 тыс. украинских военных.

Осенью 2024 года стало известно, что Великобритания может отправить войска в Украину с учебной миссией. В частности, британское военное руководство рассматривает возможность отправки на запад Украины военнослужащих для обучения солдат.

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