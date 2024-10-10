Великобритания продолжает рассматривать возможность отправки своих инструкторов для обучения солдат в Украину.

Британское военное руководство рассматривает возможность отправки в Украину военнослужащих для обучения солдат.

Небольшие группы британских военных инструкторов могут быть отправлены на запад Украины "для интенсивной базовой подготовки новобранцев", прежде чем они отправятся на линию фронта на востоке, пишет The Times.

Это решило бы некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских войск на британские базы для обучения, и сэкономило бы финансы, сообщают изданию два источника, осведомленные о переговорах.

Видео дня

Кроме того, сообщается, что в рамках возглавляемой Великобританией многонациональной военной операции под кодовым названием "Интерфлекс" десятки тысяч украинских солдат прошли обучение в Великобритании от начала полномасштабной войны в Украине. Однако министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что "самым большим препятствием" в этом процессе было "предоставление Украиной персонала для обучения".

Источник в Минобороны Великобритании заявил изданию, что отправка британских войск в Украину вместо проведения обучения на военных базах в Европе было бы "дешевле и лучше":

"Мы могли бы проводить [обучение] быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, поэтому риск был бы намного ниже".

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости: