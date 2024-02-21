Российские захватчики на нескольких направлениях усилили атаки, чтобы растянуть украинские войска на фронте.

Снижение темпа боевых действий возле села Роботино в Запорожской области позволило российским захватническим войскам восстановить силы.

"Российские сухопутные войска продолжают, и весьма вероятно, усилили их наземные атаки на границе Работиного на юге Украины, которое было отвоевано летом 2023 года во время контрнаступления Украины. С тех пор село находится на линии фронта", - сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

При этом, российская 58 общевойсковая армия и российские Воздушно-десантные войска, действующие в этом районе, понесли тяжелые потери во время украинского контрнаступления.

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"Однако, сниженный операционный темп с того времени, и постоянные российские усилия по вербовке, вероятно, позволили российским силам восстановиться на этом направлении", - отмечает разведка.

В то же время, российские войска на протяжении прошлой недели усилили атаки на нескольких пунктах линии фронта, предположительно с намерением растянуть украинские силы.

Бои в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, Работино было освобождено из-под оккупации Силами обороны Украины в конце августа 2023 года в результате тяжелых боев, которые продолжались все лето.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в районе села Работино. Глава государства побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Во время его визита в этой местности продолжались активные боевые действия и были слышны относительно близкие разрывы.

19 февраля в этом районе оккупантам удалось пробить оборону ВСУ. Россияне начали массированную атаку от Работиного до Вербового. Силы обороны смогли сдержать давление противника.

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