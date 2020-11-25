Хомчак заверил, что стрелять или не стрелять решает командир на месте.

Военного Вячеслава Минкина сразу эвакуировали после того, как у него смертельно попал вражеский снайпер на Донбассе, поэтому огонь в ответ не открывали.

Об этом журналистам сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, цитирует Новое время.

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По официальным данным, это уже четвертый случай смерти за 122 дня так называемого перемирия, ранены еще 14 человек. Однако Хомчак называет это количеством "малым" по сравнению с прошлым периодом.

"Если перед Вооруженными силами стоит задача без необходимости не открывать огонь, чтобы не провоцировать на ответные силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, наши военные эти задачи выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их", – сказал он.

Хомчак добавил, что около двух недель назад боевиков пополнили двумя группами снайперов. Одна из них и попала в Минкина. Он подчеркнул, что оккупанты "провоцируют украинскую сторону на огонь".

Главнокомандующий признался, что с военными проводили "беседу о стабильном прекращении огня", хотя это было трудно, поскольку воины теряли собратьев на фронте.

Он заверил, что стрелять или не стрелять решает командир на месте.

"Ни в коем случае туда не вмешивается ни Хомчак, ни командующий Объединенных сил. Это право того командира, у которого стоит задача защищать опорный пункт или район обороны", – ответил главнокомандующий.

Смерть бойца на Донбассе: что известно

Российско-оккупационные войска нарушили договоренности о прекращении огня сегодня около полудня.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки. Им оказался 31-летний старший солдат 72-й ОМБРр Фастова Вячеслав Минкин.

Объединенные силы ответный огонь не открывали в связи с мерами по эвакуации раненого.

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Автор: Яна Ставская